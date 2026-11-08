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Spotreba zemného plynu v treťom štvrťroku mierne klesla na 6,46 TWh
Najväčšia časť celkovej spotreby v treťom štvrťroku, spolu 5,387 TWh, pripadla tradične na veľkoodberateľov, u ktorých odber medziročne klesol o 2 %.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenské firmy, inštitúcie a domácnosti v treťom štvrťroku 2026 spotrebovali 6,455 terawatthodiny (TWh) zemného plynu, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 2,9 %. Spolu za prvých deväť mesiacov tohto roka však bola spotreba plynu medziročne vyššia o 2,9 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP-distribúcia.
Najväčšia časť celkovej spotreby v treťom štvrťroku, spolu 5,387 TWh, pripadla tradične na veľkoodberateľov, u ktorých odber medziročne klesol o 2 %. Domácnosti odobrali v treťom štvrťroku 0,579 TWh zemného plynu, čo je pokles o 8,1 %. Medziročne nižšiu spotrebu zaznamenali aj malí odberatelia (-8,6 %) a strední odberatelia (-4,4 %).
Sumár za prvých deväť mesiacov roka 2026 naopak ukazuje mierny celkový nárast. Celková spotreba plynu od januára do konca septembra vzrástla medziročne o 2,92 % na 33,554 TWh. Celkový nárast potiahli najmä veľkoodberatelia, ktorí spotrebovali 19,829 TWh plynu, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 4,8 %.
Odber domácností za prvých deväť mesiacov dosiahol 8,614 TWh, čo znamená mierny nárast o 0,2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025. Malí odberatelia zvýšili spotrebu o 0,9 % na 3,071 TWh, zatiaľ čo strední odberatelia zaznamenali mierny pokles o 0,2 % na 2,040 TWh. Medziročné rozdiely ovplyvnil aj chladnejší úvod roka 2026, po ktorom v jarných a letných mesiacoch nasledovala stabilnejšia spotreba v rámci tolerančného pásma.
Najväčšia časť celkovej spotreby v treťom štvrťroku, spolu 5,387 TWh, pripadla tradične na veľkoodberateľov, u ktorých odber medziročne klesol o 2 %. Domácnosti odobrali v treťom štvrťroku 0,579 TWh zemného plynu, čo je pokles o 8,1 %. Medziročne nižšiu spotrebu zaznamenali aj malí odberatelia (-8,6 %) a strední odberatelia (-4,4 %).
Sumár za prvých deväť mesiacov roka 2026 naopak ukazuje mierny celkový nárast. Celková spotreba plynu od januára do konca septembra vzrástla medziročne o 2,92 % na 33,554 TWh. Celkový nárast potiahli najmä veľkoodberatelia, ktorí spotrebovali 19,829 TWh plynu, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 4,8 %.
Odber domácností za prvých deväť mesiacov dosiahol 8,614 TWh, čo znamená mierny nárast o 0,2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025. Malí odberatelia zvýšili spotrebu o 0,9 % na 3,071 TWh, zatiaľ čo strední odberatelia zaznamenali mierny pokles o 0,2 % na 2,040 TWh. Medziročné rozdiely ovplyvnil aj chladnejší úvod roka 2026, po ktorom v jarných a letných mesiacoch nasledovala stabilnejšia spotreba v rámci tolerančného pásma.