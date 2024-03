Spotreba zemného plynu za prvé dva mesiace medziročne mierne vzrástla

Bratislava 12. marca (TASR) - Spotreba zemného plynu na Slovensku za prvé dva mesiace tohto roka medziročne vzrástla o 3,1 % na 11,886 terawatthodín. Vyplýva to z aktuálnych dát spoločnosti SPP - Distribúcia. Výrazný januárový medziročný rast odberu zemného plynu o 20 % čiastočne vykompenzoval takmer 15-percentný pokles vo februári.



Zvýšený medziročný odber plynu eviduje SPP-D za prvé dva mesiace tohto roka u malých odberateľov a veľkoodberateľov. Domácnosti oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka ušetrili 3 % plynu a strední odberatelia 2 % plynu. Naopak, veľkoodberatelia spotrebovali o 11 % zemného plynu viac.



Celková ročná spotreba zemného plynu na Slovensku sa pohybuje približne na úrovni od 45 do 50 TWh. Najvyšší odber je práve počas vykurovacieho obdobia od decembra do marca, tohoročný február bol však teplotne nadštandardný. Napriek rastu spotreba zemného plynu stále výrazne zaostáva za rokom 2022, a to o 11,4 %.