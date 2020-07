Spotreba zlata v Číne klesla v 1. polroku o vyše 38 percent

Peking 28. júla (TASR) - Spotreba zlata v Číne klesla za prvých šesť mesiacov tohto roka o viac než 38 %. Podpísali sa pod to pandémia nového koronavírusu, spomaľujúci sa rast ekonomiky a rastúca cena komodity. Tá sa v utorok dostala na nové maximum, keď sa výraznejšie priblížila k hranici 2000 USD za uncu (31,1 gramu).



Ako v utorok informovala Čínska asociácia pre zlato, za 1. polrok dosiahla spotreba zlata v krajine 323,29 tony. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 38,25 %.



Klesla aj produkcia zlata. Za šesť mesiacov dosiahla 217,8 tony, čo medziročne znamená pokles o 7,3 %, napriek tomu, že v 2. kvartáli sa domáca produkcia vrátila do pôvodných koľají. V porovnaní s 1. štvrťrokom sa produkcia zvýšila o 5,81 %.



Cena žltého kovu medzitým pokračuje v raste na nové rekordné úrovne a rekord dosiahla aj v utorok. Ako informovala agentúra Reuters, v utorok vyskočila spotová cena zlata v porovnaní s pondelkom (27. 7.) nakrátko o takmer 40 USD na rekordných 1980,57 USD (1684,16 eura) za uncu. Nervózni investori sa vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete stále viac orientujú na takzvané bezpečné prístavy. Následný výber ziskov však viedol k poklesu späť zhruba na predchádzajúcu úroveň 1947 USD/unca. Stále sa však nachádza približne 130 USD nad úrovňou spred vyše týždňa. Za šesť mesiacov tohto roka sa cena zlata zvýšila o 17 %.



(1 EUR = 1,1760 USD)