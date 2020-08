Spotrebitelia by mali byť pri skladovaní a preprave vajec zodpovední

Bratislava 1. augusta (TASR) - Po konzumných slepačích vajciach ako základnej potravine siahajú v obchodoch spotrebitelia aj v týchto letných dňoch. O to zodpovednejší by mali byť pri ich preprave domov, aj pri samotnom skladovaní. Uviedol to Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).



Zdôraznil, že trvanlivosť vajec je 28 dní od znášky, pri správnom skladovaní vydržia v dobrej kvalite aj dlhšie. Znamená to teplotu od 5 do 18 stupňov Celzia, na čo je v týchto horúcich dňoch ideálna chladnička so stabilnou teplotou.



"Odporúča sa však neukladať ich do priestoru dverí, ktoré sa na chladničke často otvárajú, a tak teplota práve tam býva kolísavá. Často sa stáva, že spotrebitelia po nákupe odkladajú vajcia do auta, prípadne ich dlhšie nosia na ulici v nákupných taškách, čo vajciam rozhodne neprospieva a môže to vplývať na ich kvalitu," upozornil Urban.



Ubezpečil, že slovenskí veľkoproducenti vajec v tomto období preto mimoriadne dôsledne dbajú na to, aby z ich prevádzok putovali do predajní vajcia nepoznačené horúcim počasím. Tu sa práve ukazuje výhoda klietkových chovov, kde majú nosnice zabezpečenú konštantnú klímu, bezproblémový prístup k napájadlám s vodou a vajcia bez zbytočných manipulácií prechádzajú priamo do klimatizovaných baliarní. Do distribučných skladov, prípadne priamo do predajní sa prevážajú v klimatizovaných autách.



"Únia hydinárov Slovenska preto apeluje na spotrebiteľov, aby boli obozretní a kupovali vajcia domáceho pôvodu s označením SK, ktoré sú čerstvé a aj v horúcich dňoch kvalitné a zdravotne bezpečné," doplnil.



Podčiarkol, že na slovenskom trhu je veľa vajec z dovozu, s neistým dátumom znášky, pričom skúsenosti hovoria o tom, že sa často dovážajú krátko pred dátumom spotreby a "precestovali" stovky kilometrov. "Takisto by sa mali spotrebitelia vyhýbať nákupom na trhoviskách a podobných miestach bez chladiacich zariadení," dodal Urban.