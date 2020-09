Spotrebitelia EÚ začali počas pandémie kupovať viac zdravých potravín

Madrid 26. septembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla firmy a ekonomiky na celom svete. Najnovšia štúdia však odhalila aj jej nečakaný pozitívny vplyv. Spotrebitelia v Európskej únii (EÚ) začali totiž po vypuknutí ochorenia COVID-19 nakupovať viac kvalitnejších potravín a tzv. zdravých výrobkov.



Správa poradenskej spoločnosti McKinsey naznačuje, že pandémia ovplyvňuje stravovacie návyky a celkový životný štýl spotrebiteľov v Európe. Začali sa viac zameriavať na zdravšie a lokálne potraviny dopestované tzv. udržateľným spôsobom.



To sa odráža vo vyššom ako priemernom predaji biopotravín. Španielska producentka ekologického olivového oleja María Miró Ariasová tvrdí, že jej predaj v uplynulých mesiacoch stúpol o viac ako 40 %. A odhaduje, že jej spoločnosti pravdepodobne dôjdu zásoby oleja o takmer štyri mesiace skôr, ako sa očakávalo.



„Myslím si, že je väčší záujem o miestne produkty. Ľudia sú empatickejší voči malým obchodom a začali sa viac zaujímať o ekologické výrobky,“ povedala Ariasová. Citeľný nárast odbytu zaznamenala aj ekologická farma Las Pencas na juhu Španielska.



Farmári v Španielsku, ktoré je jedným z hlavných vývozcov potravín v rámci EÚ a má najviac pôdy vyčlenenej na ekologické poľnohospodárstvo v Európe, tak môžu ťažiť zo stúpajúceho dopytu po zdravých potravinách.



Rastúci záujem o zdravé stravovanie pociťuje celé odvetvie ekologického poľnohospodárstva. Joan Mir, riaditeľ jedného z najväčších španielskych potravinárskych družstiev Anecoop, potvrdil tiež výrazný nárast dopytu po tzv. zdravých potravinách, ktoré posilňujú imunitný systém, ako sú citrusové plody a určité druhy zeleniny.



Podľa colných údajov španielskeho ministerstva hospodárstva už v marci sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil objem exportu čerstvého ovocia a zeleniny zo Španielska o 3,6 %. A Álvaro Barrera, prezident španielskeho združenia výrobcov ekologických potravín Ecovalia, dodal, že v marci a apríli zaznamenali medziročný nárast spotreby bioproduktov o 12 %.



Španielsko sa podľa Barreru stáva ústredným hráčom v stále „zelenšej“ Európe, má totiž dobré agronomické podmienky na rozvoj ekologického poľnohospodárstva.



Manažérka ekologickej hydinovej farmy Donatella Zancová eviduje zase veľký dopyt po organických vajciach. „Je zrejmé, ako sú ľudia uvedomelejší a stále viac sa zaujímajú o pôvod produktov, o ich cestu od výrobcov na stôl. To je budúcnosť a Španieli to vedia,“ uviedla.



Ale zatiaľ čo niektorí producenti ekologických výrobkov sa tešia zo zvýšeného dopytu, iní farmári zápasia s dôsledkami pandémie. Rosa Vanóová, ktorá vlastní Castillo de Canena, farmu na výrobu olivového oleja na juhu Španielska, zaznamenala opačný vývoj. Dôvodom bolo, že až 80 % produkcie dodávala do reštaurácií po celej Európe. A tie boli nútené počas najtvrdších blokád zatvoriť.



Poznamenala tiež, že pandémia zmenila aj spôsob nakupovania. Urýchlila totiž používanie digitálnych platforiem na nákup potravín. Výber tovaru on-line jedným kliknutím bez kontaktu je na vzostupe. Mnoho firiem, ani jej farma, však nebolo pripravených na elektronický obchod.



„Museli sme vyvinúť novú stratégiu, aby sme boli prítomní aj na on-line trhu. Teraz významne posilňujeme maloobchod a znižujeme našu závislosť od reštaurácií,“ vyhlásila.



Jej farma diverzifikuje tiež svoju produktovú líniu. Uvádza na trh nový obohatený organický extra panenský olivový olej určený na posilnenie imunitného systému a podporu kognitívneho vývoja. A po 50 rokoch produkcie len organického extra panenského olivového oleja rozširuje teraz ponuku aj o organický med a ocot.