Spotrebitelia pri online nakupovaní upúšťajú od impulzívneho míňania
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Slovenský trh s online nakupovaním prešiel zásadnou transformáciou a našiel svoju novú normu. Analýza nákupného správania za uplynulé obdobie, ktorú spracoval nákupný poradca Heureka, ukazuje, že spotrebitelia definitívne upúšťajú od impulzívneho míňania. Nastupuje éra racionálneho výberu a takzvaného smart shoppingu, kde hrá kľúčovú úlohu nielen najlepšia cena, ale aj dôvera a garancia bezpečného nákupu v overených e-shopoch.
Podľa dát nákupného poradcu Heureka dosiahol celkový obrat slovenského e-commerce za uplynulý rok 1,8 miliardy eur, čo predstavuje medziročný vývoj na úrovni nevýrazných -0,7 %. E-shopy držia stabilnú hodnotu priemernej objednávky na úrovni 80 eur a dosiahli historicky najvyššiu mieru spokojnosti zákazníkov (95,6 %).
„Ustálenosť tržieb ukazuje, že slovenský e-commerce sa stabilizuje. Zákazníci svoje nákupy dôkladne zvažujú, porovnávajú alternatívy a hľadajú najlepší pomer ceny a výkonu. Rekordná miera spokojnosti zároveň jasne dokazuje, že Slováci sú pri online nákupoch s domácimi e-shopmi absolútne spokojní. Istota rýchleho doručenia, bezproblémová reklamácia aj kvalitný zákaznícky servis sa stávajú rovnako dôležitými faktormi. Slovenské e-shopy v programe Overené zákazníkmi do týchto služieb dlhodobo investujú, a práve vybudovaná dôvera sa stáva ich najúčinnejším štítom voči netransparentným praktikám a rizikám spojeným s ázijskými trhoviskami,“ povedal Ondřej Šveda, hovorca Heureka Group.
Pri pohľade na to, kam smerujú peniaze slovenských spotrebiteľov v online priestore, je jasným lídrom elektronika. Z celkového objemu tržieb si táto kategória ukrajuje najväčší podiel, a to 30,1 %. Silný záujem je aj o zveľaďovanie domova. Druhou najsilnejšou kategóriou je totiž dielňa, stavba, záhrada (9,16 %), tesne nasledovaná bývaním a doplnkami (8,92 %). Významnú časť slovenského e-commerce tvoria aj nákupy bielych spotrebičov - domáce a osobné spotrebiče predstavujú 8,14 % a veľké spotrebiče 7,99 % trhu.
Pri detailnom pohľade na úroveň konkrétnych produktov odhaľujú dáta Heureky zaujímavé zmeny v spotrebiteľskom správaní. Absolútnym skokanom roka sa stali zberateľské karty s medziročným nárastom o +141,9 %. Analýzy ukazujú, že ide o silný regionálny trend, keďže táto kategória výrazne narástla (+78 %) aj na susednom českom trhu.
Prekvapením je výrazný nárast v segmente vzdelávania a literatúry, narástli učebnice (+133,4 %) aj knihy (+26,8 %). Zaujímavým úkazom je aj návrat bežeckých pásov (+75 %), ktoré opäť naberajú na popularite.
Na opačnom konci rebríčka sa ocitlo najmä príslušenstvo k elektronike a smart zariadeniam. Najväčší prepad zaznamenali puzdrá a kryty na mobilné telefóny (-86,5 %), no poklesli aj inteligentné hodinky (-17,6 %). „Tento pokles logicky signalizuje saturáciu trhu. Slováci si svoje smartfóny a smart hodinky nechávajú dlhšie a neinovujú hardvér tak často ako v minulosti, z čoho pramení aj nižší dopyt po príslušenstve,“ dodal Šveda.
