Spotrebitelia si pri nákupoch začínajú všímať, či je obal ekologický

Bratislava 30. apríla (TASR) - Spotrebitelia si pri nákupoch začínajú viac všímať ekologické parametre obalov. Pri nakupovaní je však dôležitejšia cena ako obal vyrobený z ekologického alebo recyklovateľného materiálu. Vyplýva to z prieskumu organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.



Ľudia si pri nakupovaní všímajú najmä to, či je obal možné opätovne použiť alebo či je z recyklovateľného materiálu. Tvrdí to 43 percent. Kvalita použitého obalového materiálu alebo to, či je obal vizuálne pekný, nie sú pre ľudí až také dôležité.



"Chcú vedieť, ktoré obaly sú recyklovateľné a ktoré nie, a čoraz častejšie uprednostňujú tie produkty, ktoré sú zabalené v obaloch šetrných k životnému prostrediu. Dokonca sa nájdu už aj takí, ktorí by boli ochotní zaplatiť vyššiu cenu za produkty v recyklovateľných obaloch," vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.



Niektoré produkty sú podľa Slovákov zbytočne balené do veľkého množstva obalov. Menej obalového materiálu by na produktoch uvítalo 78 percent ľudí a 70 percent by preferovalo možnosť nákupu bezobalových výrobkov. Zároveň je pre 79 percent ľudí pri nakupovaní cena produktu stále dôležitejšia a rozhodujúcejšia ako obal vyrobený z ekologického alebo recyklovateľného materiálu.



Organizácia pripomína, že do platnosti čoskoro vstúpi ekomodulácia. Tá bude výrobcov motivovať k tomu, aby na trh uvádzali udržateľnejšie a ľahšie recyklovateľné obaly. Zavedenie ekomodulácie považujú Slováci za krok správnym smerom. S tým, aby boli výrobcovia motivovaní k využívaniu recyklovateľných obalov súhlasí 88 percent ľudí. Podľa troch pätín by aj samotným výrobcom malo záležať na tom, aby bol ich výrobok zabalený v ekologickom alebo recyklovateľnom obale. Viac ako polovica ľudí si myslí, že nerecyklovateľné obaly by mali byť drahšie.



Envi-Pak realizoval online prieskum v januári na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Zber dát realizovala prieskumná agentúra MNForce.