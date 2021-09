ŠTÚDIA: Spotrebitelia v Európe inklinujú k elektronickým platbám

Bratislava 7. septembra (TASR) – Spotrebitelia v Európe inklinujú k elektronickým platbám. Pandémia nového koronavírusu tak urýchlila zmeny v nákupnom a platobnom správaní. Potvrdzuje to takmer 80 % účastníkov štúdie "Ovplyvnil COVID-19 európske nákupné návyky?", ktorú zadali spoločnosti skupiny EVO v siedmich európskych krajinách, v ktorých pôsobia.



Spomedzi spôsobov platby v tradičných obchodoch majú na Slovensku najväčšiu skupinu podporovateľov platobné karty a hotovosť, ktorí predstavujú 97 %. Rozdiel je však vo vyhláseniach o budúcom používaní týchto spôsobov platby. Približne 21 % respondentov uvádza, že po pandémii nového koronavírusu budú častejšie používať platby kartou. Zároveň 8 % uviedlo, že budú kartu po pandémií používať menej. V prípade hotovosti 9 % respondentov tvrdí, že ju budú používať častejšie, 24 % respondentov plánuje používať hotovosť menej často. Ďalšie zistenia z prieskumu naznačujú, že počas pandémie ľuďom najviac chýbalo cestovanie, zábava, socializácia a stravovacie služby.



"Náš prieskum tiež ukazuje, že tento trend bude naďalej rásť. Slováci sa častejšie ako respondenti z iných krajín domnievajú, že ak je niekde možnosť platiť bezhotovostne, znamená to, že firma drží krok s modernými technológiami. Obchodníci si to určite všimnú. Pre eService je výzvou naďalej zvyšovať dostupnosť služieb a poskytovať zákazníkom komfort," domnieva sa prezidentka predstavenstva eService Joanna Seklecka.



Nakupovať častejšie online má v úmysle 17 % respondentov, zatiaľ čo 67 % chce nakupovať online tak často, ako predtým. Pri nákupoch online si 18 % Slovákov vyberie platbu kartou, kým 14 % plánuje používať rýchle platenie cez platobné brány častejšie, než pred pandémiou nového koronavírusu. Slováci pri nákupe online volia aj možnosť platby na dobierku, s platbou pri doručení do obchodu alebo priamo kuriérovi.



Zaznamenaná bola tiež zmena v používaní platobných metód v tradičných obchodoch. Približne 21 % Slovákov hovorí, že budú platiť kartou častejšie a iba 9 % chce častejšie používať hotovosť. Na Slovensku sa chystá 14 % respondentov nakupovať v tradičných obchodoch častejšie ako pred pandémiou a 71 % tam chce nakupovať tak často, ako predtým.



Na Slovensku sa stala partnerom štúdie Visa a pripravil ju výskumný ústav ARC Rynek i Opinia.