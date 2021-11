Spotrebitelia v eurozóne očakávajú, že inflácia opäť klesne

Frankfurt nad Mohanom 11. novembra (TASR) - Spotrebitelia v eurozóne očakávajú, že miera inflácie v regióne po prudkom raste zamieri opäť nadol. Ukázal to najnovší prieskum Európskej centrálnej banky (ECB).



Podľa výsledkov ankety spotrebitelia v eurozóne odhadujú, že ceny tovarov a služieb v nasledujúcich 12 mesiacoch vzrastú o 3 %, kým sa vrátia späť k cieľovej 2-% úrovni ECB.



V októbri sa miera inflácie v eurozóne vyšplhala na 4,1 %. Ekonómovia preto začali upozorňovať, že aj v budúcom roku by mohla zostať nad cieľom ECB, keďže vyššie náklady na energie a problémy s dodávkami surovín a komponentov sa premietnu do mzdových a cenových očakávaní.



Výsledky prieskumu môžu upevniť názor ECB, že súčasný rast životných nákladov je dočasný, pretože domácnosti sa nepripravujú na jeho pokračovanie aj po budúcom roku.



Priemerný respondent v prieskume spotrebiteľských očakávaní ECB počítal s medziročným tempom rastu cien na úrovni 3 % počas nasledujúcich 12 mesiacov a na úrovni 2 % počas nasledujúcich troch rokov.



Podľa hlavného ekonóma banky Philipa Lanea si domácnosti veľmi dobre uvedomujú, že v blízkej dobe dôjde k nárastu inflácie, takže revidovali smerom nahor svoje odhady v horizonte jedného roka. Ale nemenia ich pokiaľ ide o trojročný horizont. To naznačuje, že prinajmenšom súhlasia s tým, že súčasný rast inflácie má s najväčšou pravdepodobnosťou dočasný charakter.



Vlaňajší prieskum z októbra 2020 stanovil jednoročné aj trojročné inflačné očakávania na úrovni 2 %, na ktorých sa pohybovali od spustenia prieskumu v apríli 2020.



To potvrdilo, že domácnosti sú slabé pri predpovedaní inflácie, čo je v ekonomickej profesii dlho známa skutočnosť.



Ukázalo to tiež, že ECB sa podarilo ukotviť prognózy okolo svojho oficiálneho cieľa, čo môže byť voda na mlyn pre tzv. jastrabov, ktorí chcú ukončiť programy ECB na nákup dlhopisov eurozóny.



Na online prieskume ECB sa zúčastnilo približne 10.000 spotrebiteľov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku.



Prieskum sa koná každý mesiac, ale toto bolo prvýkrát, čo ECB zverejnila niektoré výsledky.