Prieskum: Spotrebitelia v eurozóne sa môžu vzdať produktov z USA

Frankfurt nad Mohanom 30. apríla (TASR) - Spotrebitelia v eurozóne sa ochotne vzdajú amerických produktov, ak ich zasiahnu clá v dôsledku obchodnej vojny, ktorú vyvolala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukázali to v stredu výsledky prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prieskum spotrebiteľských očakávaní ECB sa uskutočnil v marci ešte predtým, ako Trump začiatkom apríla oznámil a neskôr pozastavil svoje recipročné clá pre Európsku úniu (EÚ) a ďalších obchodných partnerov. Anketa však nečakane ukázala zmenu preferencií bez ohľadu na zvýšenie cien.



Na prieskume sa zúčastnilo 19.000 spotrebiteľov, ktorí odpovedali na otázku, či by hľadali alternatívy k americkým výrobkom, ak by EÚ ako odvetu za clá USA zaviedla clá na americké produkty vo výške 5 %, 10 % alebo 20 %.



„Výsledky ukazujú, že spotrebitelia sú ochotní vzdať sa amerických produktov a služieb,“ uviedla ECB na svojom blogu.



Priemerné skóre dosiahlo 80 bodov na stupnici, kde nula znamená neochotu kupovať alternatívy k americkým produktom a 100 znamená silnú ochotu.



Na otázku o ich motivácii 43,7 % respondentov uviedlo zmenu preferencií, čo je väčší podiel ako 38,1 % opýtaných, ktorí uviedli, že to sú ceny.



V súlade s tým bola ochota k náhrade amerických produktov väčšia u domácností s vyššími príjmami.



„Naše zistenia naznačujú, že v súčasnom kontexte by sa preto reakcie spotrebiteľov mohli značne odchýliť od štandardných vzorcov z učebníc o reakcii na vyššie clá,“ uviedla ECB.



Iba 8,9 % respondentov uviedlo, že chýbajú alternatívy, čo by mohol byť vážny problém, ak by sa clá EÚ vzťahovali aj na produkty, ako sú digitálne služby.