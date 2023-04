Spotrebitelia v eurozóne sú v otázke inflácie optimistickí, tvrdí ECB

Frankfurt nad Mohanom 4. apríla (TASR) - Spotrebitelia v eurozóne vo februári revidovali nadol svoje inflačné očakávania a zaujali tiež optimistickejší pohľad na hospodársky rast a nezamestnanosť. Ukázal to v utorok najnovší prieskum Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Inflácia v eurozóne začala na prelome rokov mierne klesať z vlaňajších rekordných maxím a je pravdepodobné, že v nasledujúcich mesiacoch sa opäť zníži, aj keď narastajú obavy, že by mohla "uviaznuť" nad 2-percentným cieľom ECB.



Prieskum odhalil, že očakávania spotrebiteľov v prípade vývoja inflácie v nasledujúcich 12 mesiacoch klesli vo februári na 4,6 % z januárových 4,9 %. Trojročné inflačné očakávania sa znížili na 2,4 % z 2,5 %, uviedla ECB na základe prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 14.000 dospelých zo šiestich najväčších ekonomík eurozóny.



Vzhľadom na to, že miera inflácie v euroregióne je stále príliš vysoká, ECB od vlaňajšieho júla zvýšila kľúčové úrokové sadzby spolu o 350 bázických bodov a hlavný ekonóm banky už signalizoval niekoľko ďalších zvýšení pred tým, ako dosiahnu vrchol.



Hoci spotrebitelia stále predpokladajú recesiu ekonomiky, aj keď niektoré indikátory naznačujú, že blok sa jej vyhol, vyhliadky regiónu sú o niečo optimistickejšie.



Očakávania hospodárskeho rastu v nasledujúcich 12 mesiacoch sa vo februári zvýšili na -0,9 % z -1,2 % v januári, zatiaľ čo očakávania týkajúce sa miery nezamestnanosti na 12 mesiacov dopredu klesli na 11,5 % z 11,6 %.



Čo sa týka rastu príjmov, spotrebitelia sa stali pesimistickejšími a predpokladajú, že ich nominálny príjem sa za 12 mesiacov zvýši o 1,2 % namiesto o 1,3 % v januári.



Skutočný rast nominálnych príjmov sa pohybuje v rozmedzí 5 až 6 % a niektorí politici sa obávajú, že nie je zosynchronizovaný s 2-percentným inflačným cieľom ECB, aj keď spotrebitelia po dvoch rokoch v tomto smere stále len dobiehajú mimoriadne vysokú infláciu.