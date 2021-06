New York 14. júna (TASR) - Spotrebitelia v USA počítajú v budúcom roku s rastom ekonomiky. Ukázal to najnovší prieskum Federálneho rezervného systému (Fed) v New Yorku, podľa ktorého sa aj očakávania domácností týkajúce sa vývoja inflácie v nasledujúcom roku, cien domov, príjmov a trhu práce sa v máji 2021 zvýšili.



Takzvaný medián očakávaní sa v prípade budúcoročnej inflácie v máji zvýšil, už siedmy mesiac po sebe, a to na 4 % z 3,4 % v apríli. Dosiahol tak nové maximum v histórii týchto prieskumov, ktoré sa začali v roku 2013.



Aj očakávania inflácie v nasledujúcich troch rokoch mierne stúpli na 3,6 % z 3,1 %.



Spotrebitelia tiež s oveľa väčším optimizmom hodnotia situáciu na trhu práce, keďže sa otvára stále viac firiem, viac sa cestuje a zvyšuje sa aj nábor nových zamestnancov.



Ukazovateľ odrážajúci riziko straty zamestnania v budúcom roku dosiahol nové minimum, keď klesol na 12,6 % v máji z 15 % v apríli.



Američania v prieskume uviedli tiež, že majú väčšiu šancu nájsť si prácu, ak by boli nezamestnaní. Príslušný ukazovateľ sa v máji zvýšil na 54 % zo 49,8 % v apríli, čo bol jeho najstrmší medzimesačný nárast, ale jeho úroveň je stále nižšia ako pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu vlani v marci.



Predstavitelia Fed naznačili, že čoskoro začnú diskutovať o plánoch na stiahnutie podpory, ktorú poskytujú ekonomike USA prostredníctvom mesačných nákupov dlhopisov a nízkych úrokových sadzieb.