Spotrebitelia vo väčšom bezpečí

Čo je program Overené zákazníkmi?



Každý e‑shop, ktorý je na Heureke, sa môže nechať ohodnotiť svojimi zákazníkmi. Vždy, keď v zapojenom e‑shope nakúpite, príde vám krátky dotazník o zhodnotení spokojnosti s nákupom. Ak väčšie množstvo zákazníkov povie, že nakupovanie v danom obchode je bezproblémové, dostane obchod od Heureky certifikát Overené zákazníkmi. Certifikát však nie je doživotný, stačí niekoľko nie celkom spokojných zákazníkov a e-shop o certifikát dočasne príde. Heureka tak sleduje aktuálnu kvalitu e‑shopov a vďaka tomu vždy viete, ktorý e‑shop poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby.

Bratislava 3. mája (OTS) - Vyššia ochrana spotrebiteľov, zákaz falošných online recenzií, ale aj viac povinností pre prevádzkovateľov e-shopov. Nové pravidlá nakupovania cez internet prináša novoprijatá legislatíva vychádzajúca zo smernice Európskej únie, ktorou sa už aj na Slovensku budeme riadiť. Aké sú teda najzásadnejšie zmeny z pohľadu spotrebiteľa? Podrobnosti vysvetľujú špecialisti z najznámejšieho nákupného poradcu Heureka.sk Jednou z najočakávanejších zmien sa týkajú výrobkov odlišného zloženia, ktoré sú uvádzané na trh vo viacerých štátoch ako identické. Dvojaká kvalita produktov totiž rezonuje najmä v krajinách strednej a východnej Európy. Po novom budú takéto výrobky považované za klamlivú obchodnú praktiku. Výnimkou bude, ak je rozdielnosť výrobku zapríčinená legitímnymi faktormi, ako napríklad dostupnosť alebo sezónnosť surovín. Náhrade cukru lacnejšou glukózou či iným zložením pracieho prášku však nadobro odzvoní, čo určite ocenia mnohí spotrebitelia.Mnohí spotrebitelia majú skúsenosť s bombastickými zľavami, ktoré v skutočnosti až také skvelé nie sú. Smernica obchodníkom prikáže vypočítať zľavu z najnižšej ceny, za ktorú obchodník ponúkal tovar v posledných 30 dňoch.hovoríMnohí spotrebitelia si všimli, že vidia dve rôzne ceny v závislosti na použitom internetovom prehliadači. Ide o postup, pri ktorom sa cena za produkt nenápadne zvyšuje, ak oň prejavíte záujem, napríklad ak viackrát kliknete na ten istý produkt či opakovane navštevujete rovnaký web. Ak obchodník využíva takéto praktiky a zvyšuje cenu produktu, musí o tom spotrebiteľa po novom informovať.hovoríRecenzie, ktoré nepochádzajú od skutočných zákazníkov a ich účelom je len presvedčiť spotrebiteľov k nákupu, zaregistroval pri online nákupoch asi každý. Nová smernica ich zakazuje majiteľom e-shopov používať. Zároveň ukladá povinnosť zaviesť postupy, ktorými budú e-shopy kontrolovať, či recenzie pochádzajú od tých, ktorí si produkt naozaj zakúpili. To môže byť v praxi pre mnohé e-shopy problém.hovorí. Heureka bude musieť zrušiť len možnosť pridania recenzie e-shopu, ktorý nie je do programu Overené zákazníkmi zapojený. V týchto recenziách totiž nie je možné jednoznačne dokázať, že boli udelené zákazníkom.Online trhy či market place, ako je Amazon alebo na Slovensku populárna Heureka, budú mať novú povinnosť zverejniť informácie o spôsobe zostavovania poradia ponúk. Inými slovami, spotrebiteľ má právo vedieť, či si obchodníci za umiestnenie ich ponuky na popredných priečkach priplatili.konštatujea dodáva,Za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov, budú môcť príslušné štátne orgány udeliť pokutu vo výške až 4 % z ročného obratu podnikateľa. Ak informácie o ročnom obrate nebude možné zistiť, udelená pokuta môže byť až do výšky 2 milióny eur.