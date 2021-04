Spotrebiteľov odrádzajú od kúpy elektromobilu stále vysoké ceny

Brusel/Washington 17. apríla (TASR) - Spotrebitelia v Európe aj USA sa čoraz častejšie pohrávajú s myšlienkou kúpiť si elektrické vozidlo. Naďalej ich však odrádzajú vysoké ceny. Ukázal to prieskum spoločnosti OC&C Strategy Consultants, ktorý podčiarkuje potrebu vládnych dotácií na zvýšenie predaja elektromobilov a dosiahnutie environmentálnych cieľov.



Prieskum sa uskutočnil v mesiacoch december 2020 a január 2021 a zúčastnilo sa na ňom viac ako 7500 spotrebiteľov z oboch strán Atlantiku. Anketa odhalila, že počet ľudí, ktorí zvažujú nákup plne elektrického vozidla (EV), výrazne vzrástol.



Táto zmena v postojoch prichádza v rozhodujúcom čase pre automobilový priemysel, ktorý urýchľuje prechod na výrobu elektrických modelov v snahe splniť prísnejšie ciele v oblasti emisií oxidu uhličitého (CO2) a dobehnúť náskok americkej spoločnosti Tesla, ktorá ovládla trh s elektromobilmi.



Viac ako polovica opýtaných v Británii, Francúzsku a Taliansku a takmer polovica v Nemecku a USA uviedla, že pri nasledujúcej výmene auta budú zvažovať kúpu vozidla na batériu. To predstavuje výrazný nárast oproti minulému roku, najmä v Británii a USA, kde sa ochota kúpiť elektromobil zvýšila o 81 % v Spojenom kráľovstve a o 61 % v Spojených štátoch.



Spotrebitelia sú však stále opatrní, keď majú prejsť od úvah k činom. Dôvodom sú predovšetkým vyššie ceny automobilov na batériu, zatiaľ čo obavy z nedostatočnej nabíjacej infraštruktúry sa znížili. Vysoké náklady na kúpu EV tak predstavujú najväčšiu prekážku pre spotrebiteľov, ktorí uvažujú o automobile na batériu, potvrdil prieskum.



Spomedzi spotrebiteľov, ktorí zvažujú kúpu elektromobilu, až 69 % uviedlo, že sú ochotní zaplatiť nanajvýš o 500 USD (417,15 eura) viac za EV ako za auto so spaľovacím motorom. To je veľmi nepravdepodobný scenár bez vládnych dotácií.



Štáty, ktoré poskytli stimuly na kúpu elektromobilov, zaznamenali pritom rýchlejší rast ich predaja.



Viaceré európske krajiny už plánujú veľkorysé stimuly. Zvýšenie podielu EV na cestách je tiež jedným z kľúčových bodov rozvoja infraštruktúry novej americkej administratívy, ktorá plánuje poskytnúť 100 miliárd USD na podporu predaja elektrických vozidiel a 15 miliárd USD na vybudovanie 500.000 nových nabíjacích staníc.



(1 EUR = 1,1986 USD)