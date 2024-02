Spotrebiteľská aj podnikateľská nálada vo Fínsku je naďalej v útlme

Helsinki 27. februára (TASR) - Nálada spotrebiteľov vo Fínsku zotrvala tento mesiac v útlme a pesimizmus pretrváva aj medzi firmami, aj keď ich nálada sa oproti januáru mierne zvýšila. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu a Konfederácie fínskeho priemyslu. Informoval o tom portál RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery klesol vo februári na -9,5 bodu z januárovej úrovne -9,1 bodu. Nálada obyvateľov Fínska tak vykazuje pesimizmus už 24. mesiac v rade a je naďalej hlboko pod dlhodobým priemerom. Ten predstavuje index na úrovni -2,4 bodu.



Zhoršilo sa hodnotenie spotrebiteľov v súvislosti s ich súčasnou ekonomickou situáciou. Čiastkový index dosiahol -5,7 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval -4,3 bodu. Domácnosti naďalej nepovažujú súčasné obdobie za vhodné na nákup tovarov dlhodobej spotreby. Pretrvávajú aj obavy zo straty zamestnania a 58 % oslovených uviedlo, že počíta so zrýchlením inflácie.



Výsledky prieskumu o vývoji podnikateľskej nálady zverejnila Konfederácia fínskeho priemyslu. Ako uviedla, nálada je naďalej celkovo pesimistická, v porovnaní s januárom sa však mierne zlepšila. Hlavný index podnikateľskej dôvery dosiahol vo februári -11 bodov, zatiaľ čo v januári to bolo -12 bodov. Aj v tomto prípade je index hlboko pod dlhodobým priemerom na úrovni 1 bodu.