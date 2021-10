Spotrebiteľská dôvera v Británii klesla na 8-mesačné minimum

Londýn 22. októbra (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Británii pokračovala v októbri v poklese, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za posledných osem mesiacov. Uviedol to v piatok inštitút pre prieskum trhu GfK.



Index spotrebiteľskej dôvery zostavovaný inštitútom GfK dosiahol v októbri -17 bodov. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval -13 bodov. Je to najnižšia úroveň spotrebiteľskej nálady v Británii od februára tohto roka, keď index dosiahol -23 bodov.



Náladu obyvateľov v prvej polovici mesiaca (prieskum sa uskutočnil na vzorke 2000 respondentov od 1. do 13. októbra) ovplyvnili rastúce obavy z nedostatku pohonných látok a niektorých potravín, z vysokej inflácie a s tým spojeného očakávaného zvýšenia úrokových sadzieb. Neistota rastie aj v dôsledku opätovne sa zvyšujúceho počtu infikovaných novým koronavírusom.



Čo sa týka čiastkových indexov, všetky zaznamenali pokles, pričom spotrebitelia boli zvlášť pesimistickí, čo sa týka vývoja celkovej ekonomickej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný podindex dosiahol v októbri -26 bodov, zatiaľ čo v septembri zaznamenal -16 bodov.