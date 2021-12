Spotrebiteľská dôvera v eurozóne klesla na 9-mesačné minimum

Brusel 21. decembra (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v eurozóne klesla v decembri tretí mesiac po sebe, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Uviedla to v utorok Európska komisia, ktorá zverejnila predbežné údaje.



Predbežný index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne dosiahol v decembri -8,3 bodu oproti -6,8 bodu za november. Ekonómovia so zhoršením nálady spotrebiteľov v eurozóne počítali, očakávali však, že index klesne na -8 bodov. Najnovšia hodnota indexu je najhoršia od marca tohto roka, v ktorom index dosiahol -10,8 bodu.



Výrazne klesla spotrebiteľská nálada aj v rámci celej Európskej únie. Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v decembri -9,6 bodu oproti novembrovej hodnote -8,2 bodu. Aj v tomto prípade to znamená najhoršiu úroveň spotrebiteľskej dôvery od marca tohto roka. Konečné údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery budú zverejnené 7. januára.