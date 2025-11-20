< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľská dôvera v eurozóne sa tento mesiac nemenila
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Po raste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch sa spotrebiteľská dôvera v eurozóne tento mesiac nemenila, pričom zaostala za očakávaniami. Ekonómovia počítali s ďalším zlepšením nálady spotrebiteľov v menovej únii. V prípade celej Európskej únie zaznamenala spotrebiteľská dôvera mierny pokles. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia, ktorá zverejnila predbežné údaje.
Predbežný index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v eurozóne v novembri -14,2 bodu, rovnakú úroveň ako v októbri, v ktorom to bola najvyššia hodnota indexu od februára. Analytici však očakávali, že nálada spotrebiteľov v eurozóne sa opäť zlepší a index dosiahne -14 bodov.
V prípade celej Európskej únie sa nálada spotrebiteľov mierne zhoršila. Príslušný index dosiahol -13,6 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval -13,5 bodu. V obidvoch prípadoch indexy zotrvávajú pod dlhodobým priemerom.
Finálne údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery v eurozóne za november budú známe 27. novembra. Vtedy Európska únia zverejní aj výsledky prieskumu o dôvere v ekonomiku eurozóny zo strany podnikateľského sektora.
