Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025Meniny má Félix
< sekcia Ekonomika

Spotrebiteľská dôvera v eurozóne sa tento mesiac nemenila

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Finálne údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery v eurozóne za november budú známe 27. novembra.

Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Po raste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch sa spotrebiteľská dôvera v eurozóne tento mesiac nemenila, pričom zaostala za očakávaniami. Ekonómovia počítali s ďalším zlepšením nálady spotrebiteľov v menovej únii. V prípade celej Európskej únie zaznamenala spotrebiteľská dôvera mierny pokles. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia, ktorá zverejnila predbežné údaje.

Predbežný index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v eurozóne v novembri -14,2 bodu, rovnakú úroveň ako v októbri, v ktorom to bola najvyššia hodnota indexu od februára. Analytici však očakávali, že nálada spotrebiteľov v eurozóne sa opäť zlepší a index dosiahne -14 bodov.

V prípade celej Európskej únie sa nálada spotrebiteľov mierne zhoršila. Príslušný index dosiahol -13,6 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval -13,5 bodu. V obidvoch prípadoch indexy zotrvávajú pod dlhodobým priemerom.

Finálne údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery v eurozóne za november budú známe 27. novembra. Vtedy Európska únia zverejní aj výsledky prieskumu o dôvere v ekonomiku eurozóny zo strany podnikateľského sektora.
.

Neprehliadnite

Premiér: V 2026 nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako posledne

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal