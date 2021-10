Spotrebiteľská dôvera v eurozóne klesla menej, ako sa očakávalo

Brusel 21. októbra (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v eurozóne v októbri klesla, ale menej, ako analytici odhadovali. Vyplýva to z predbežných údajov Európskej komisie (EK).



Podľa rýchleho odhadu EK sa index spotrebiteľskej dôvery v 19 krajinách, ktoré zaviedli spoločnú menu, v októbri 2021 znížil na -4,8 bodu z -4 bodov v septembri. Ekonómovia však predpovedali, že klesne ešte viac, na -5 bodov.



Aj dôvera spotrebiteľov v celej Európskej únii (EÚ) sa tento mesiac znížila, a to o 0,9 bodu na -6,3 bodu.



V oboch regiónoch však zostal tento indikátor blízko alebo nad úrovňou, ktorú dosahoval pred pandémiou nového koronavírusu, uviedla Komisia.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 1. do 20. októbra. Konečné, údaje o indexe spotrebiteľskej dôvery zverejní Komisia spolu s údajmi o ekonomickom sentimente 28. októbra.