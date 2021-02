Spotrebiteľská dôvera v eurozóne vo februári vzrástla nad očakávania

Brusel 18. februára (TASR) - Po poklese na začiatku roka sa spotrebiteľská dôvera v eurozóne tento mesiac zlepšila, pričom mierne prekonala očakávania. Poukázal na to vo štvrtok zverejnený rýchly odhad Európskej komisie.



Ako EK informovala, index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo februári -14,8 bodu oproti -15,5 bodu v januári. Údaj je lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so zvýšením indexu na -15 bodov.



K zlepšeniu nálad spotrebiteľov došlo aj v celej Európskej únii. Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo februári -15,7 bodu a oproti januáru sa zvýšil o 0,8 percentuálneho bodu.



Napriek tomu v prípade eurozóny, ako aj v prípade EÚ sú februárové údaje spotrebiteľskej dôvery hlboko pod dlhodobým priemerom. Pri eurozóne je to -11,1 bodu a v prípade EÚ -10,6 bodu. Konečné údaje o spotrebiteľskej dôvere zverejní Európska komisia 25. februára.