Spotrebiteľská dôvera v eurozóne vzrástla viac, než sa čakalo

Brusel 21. decembra (TASR) - Po poklese v predchádzajúcich dvoch mesiacoch zaznamenala spotrebiteľská dôvera v eurozóne tento mesiac rast, pričom tempo rastu bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Uviedla to v pondelok Európska komisia, ktorá zverejnila predbežný odhad.



Podľa Európskej komisie dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v decembri -13,9 bodu oproti novembrovej hodnote -17,6 bodu. Ekonómovia so zlepšením nálad počítali, očakávali však, že index sa zlepší iba na -16,8 bodu. Ukazovateľ nálad spotrebiteľov v eurozóne sa tak vrátil na hodnotu zo septembra, kedy rovnako dosiahol -13,9 bodu.



Čo sa týka celej Európskej únie, index spotrebiteľskej dôvery dosiahol -15,3 bodu. Aj v tomto prípade je to zlepšenie, keďže v novembri index predstavoval -18,7 bodu.



Konečné údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery v eurozóne aj EÚ zverejní Európska komisia 7. januára.