Spotrebiteľská dôvera v eurozóne vzrástla tretí mesiac po sebe

Brusel 22. apríla (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v eurozóne vzrástla v apríli tretí mesiac po sebe, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za 14 mesiacov. Nálada spotrebiteľov sa zlepšuje napriek tomu, že viaceré krajiny pristúpili k čiastočnému lockdownu s cieľom zmierniť opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom.



Index spotrebiteľskej dôvery vzrástol v apríli na -8,1 bodu z -10,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci, uviedla vo štvrtok Európska komisia, ktorá zverejnila rýchly odhad. Výsledok je lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so zotrvaním indexu na marcovej úrovni. Je to zároveň najvyššia hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery v eurozóne od februára minulého roka.



Vzrástol aj index spotrebiteľskej dôvery v celej Európskej únii. Zatiaľ čo v marci dosiahol -12,1 bodu, v apríli predstavoval -9 bodov.



V obidvoch prípadoch sa tak index dostal nad dlhodobý priemer. Ten v prípade eurozóny dosahuje -11,1 bodu, v prípade EÚ je to -10,6 bodu.