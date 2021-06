Spotrebiteľská dôvera v eurozóne vzrástla na 3,5-ročné maximum

Brusel 22. júna (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa opäť zlepšila a po 2,5-ročnom maxime v máji sa tento mesiac posunula na najvyššiu úroveň za 3,5 roka. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnila Európska komisia.



Index spotrebiteľskej dôvery v krajinách menového bloku dosiahol v júni -3,3 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval -5,1 bodu, uviedla EK vo svojom predbežnom odhade. Je to najvyššia hodnota indexu od januára 2018, v ktorom dosiahol -3 body. Výsledky odzrkadľujú reakcie spotrebiteľov na uvoľňovanie protipandemických opatrení.



Napriek výraznému zlepšeniu nálady spotrebiteľov však údaje zaostali za očakávaniami. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom indexu na -3 body.



Zlepšenie nálady spotrebiteľov zaznamenala aj celá Európska únia. Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v EÚ v júni -4,5 bodu, zatiaľ čo v máji to bolo -6 bodov. V tomto prípade ide o najvyššiu hodnotu indexu od októbra 2018, v ktorom index dosiahol rovnakú úroveň.