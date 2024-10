Spotrebiteľská dôvera v eurozóne vzrástla na takmer na 3-ročné maximum

Brusel 23. októbra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa tento mesiac zlepšila, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň takmer za tri roky. Údaje zároveň potvrdili očakávania ekonómov. Vzrástla aj spotrebiteľská dôvera aj v celej Európskej únii, ktorá sa navyše dostala na úroveň dlhodobého priemeru. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili výsledky prieskumu Európskej komisie (EK).



Podľa predbežných údajov zaznamenal index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne v októbri -12,5 bodu. V septembri predstavoval -12,9 bodu. Je to najvyššia hodnota indexu od februára 2022.



Predbežné údaje EK tak potvrdzujú odhady ekonómov, ktorí rovnako očakávali zlepšenie indexu v porovnaní so septembrom o 0,4 bodu. Na druhej strane, index naďalej zostáva pod dlhodobým priemerom.



Nálada spotrebiteľov sa zlepšila aj v celej Európskej únii. Príslušný index dosiahol v októbri -11,2 bodu oproti -11,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. V tomto prípade však dosiahol úroveň dlhodobého priemeru, a to prvýkrát od februára 2022.