Spotrebiteľská dôvera v Nemecku sa prepadla na historické minimum

Berlín 23. apríla (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov klesla na historické minimum. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia, ktoré vláda prijala s cieľom zmierniť jeho šírenie.



Index spotrebiteľskej dôvery na mesiac máj, ktorý zostavuje inštitút pre prieskum trhu GfK, klesol do negatívneho teritória, pričom zaznamenal nečakaných -23,4 bodu. Na porovnanie, index na mesiac apríl dosiahol 2,3 bodu.



Je to najhorší výsledok v histórii sledovania spotrebiteľských nálad a podstatne horší, než sa čakalo. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali pokles indexu iba na -1,8 bodu.



"Spotrebiteľská nálada zaznamenáva v súčasnosti voľný pád," povedal Rolf Bürkl z GfK, pričom situácia sa podľa neho výrazne nezlepší ani v nasledujúcich mesiacoch, keďže obmedzenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu sa budú uvoľňovať iba postupne. Ako dodal, maloobchodníci, výrobcovia aj poskytovatelia služieb sa musia pripraviť na hlbokú recesiu.



Historický pokles zaznamenali aj niektoré čiastkové indexy. Napríklad podindex príjmových očakávaní evidoval najväčší prepad od začiatku zverejňovania vývoja spotrebiteľskej dôvery v roku 1980.



"Obava zo straty práce medzi zamestnancami sa prudko zvýšila. To predstavuje veľkú prekážku pre spotrebu. Navyše, viaceré obchody sú zatvorené, čo nákupy neumožňuje," dodal Bürkl.