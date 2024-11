Spotrebiteľská dôvera v Španielsku bola najnižšia za 7 mesiacov

Madrid 19. novembra (TASR) - Španielskym spotrebiteľom aj podnikateľom sa v októbri zhoršila nálada. Dôvera domácností pritom klesla na najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri 2024 znížil na 79,6 bodu z 84,8 bodu v septembri. To je jeho najmenšia hodnota za sedem mesiacov. Tento pokles podčiarkuje pokračujúci vplyv reštriktívnych úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky na španielskych spotrebiteľov.



K zhoršeniu sentimentu prispelo pesimistickejšie hodnotenie súčasných aj budúcich podmienok zo strany domácností. Konkrétne, čiastkový index súčasnej situácie v októbri klesol na 73 bodov zo 79,8 bodu v septembri a index očakávaní domácností sa znížil na 86,2 z 89,8 bodu.



Aj podnikateľská dôvera v Španielsku sa v októbri podľa predbežného odhadu znížila, a to na -8,10 bodu z -0,70 bodu v septembri 2024.