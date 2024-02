Spotrebiteľská dôvera v Španielsku v januári vzrástla

Madrid 19. februára (TASR) - Španielskym spotrebiteľom sa aj v januári zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla na najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu centra pre sociologický výskum. TASR o tom informuje na základe správy portálu EFE.



Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľskej dôvery vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v januári 2024 zvýšil na 78,6 bodu zo 77,6 bodu v decembri. To je jeho najväčšia hodnota za päť mesiacov a prekonala aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že index dosiahne v januári 78 bodov.



K lepšiemu ako odhadovanému výsledku prispel nárast čiastkového indexu ekonomických očakávaní španielskych domácností v januári na 87,9 z 85,2 bodu v decembri. Na druhej strane však došlo k miernemu poklesu spokojnosti so súčasným stavom ekonomiky, pričom hodnota tohto čiastkového indexu sa znížila na 69,2 zo 70,1 bodu.



Španielska ekonomika v poslednom kvartáli 2023 mierne zrýchlila svoj rast, pričom hrubý domáci produkt (HDP) v období október - december 2023 stúpol medzikvartálne o 0,6 % (0,4 % v 3. štvrťroku) a medziročne o 2 % (1,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch).