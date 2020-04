Spotrebiteľská dôvera v USA v apríli prudko klesla

Washington 28. apríla (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v USA zaznamenala tento mesiac prudký pokles, na druhej strane sa zlepšili očakávania spotrebiteľov. Uviedol to v utorok inštitút Conference Board.



Index spotrebiteľskej dôvery zostavovaný inštitútom dosiahol v apríli 86,9 bodu. V porovnaní s marcom to znamená výrazný pokles spotrebiteľských nálad, keď v marci index dosiahol po revízii smerom nadol 118,8 bodu.



Výsledok bol horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom indexu na 90 bodov oproti pôvodne stanovenej hodnote na marec na úrovni 120 bodov.



Nálada spotrebiteľov sa výrazne zhoršila najmä pri hodnotení súčasnej ekonomickej situácie. Príslušný podindex sa v apríli prepadol na 76,4 bodu z marcovej hodnoty 166,7 bodu.



Z celkového počtu oslovených iba 20,8 % spotrebiteľov uviedlo, že súčasné podmienky pre firmy "sú dobré," zatiaľ čo v marci to bolo 39,2 %. Naopak, podiel tých, ktorí uviedli, že "podmienky sú zlé," vzrástol z 11,7 % v marci na aprílových 45,2 %.



Zlepšili sa však očakávania spotrebiteľov. Podindex spotrebiteľských očakávaní podľa Conference Board vzrástol na 93,8 bodu z marcovej úrovne 86,8 bodu. Zatiaľ čo minulý mesiac bolo z celkového počtu anketovaných iba 18,7 % presvedčených, že podmienky sa v budúcich šiestich mesiacoch zlepšia, teraz sa tak vyjadrilo 40 %.



Zároveň však vzrástol aj podiel spotrebiteľov očakávajúcich zhoršenie podmienok. V marci to bolo 16,4 % z celkového počtu oslovených, teraz je to 25,7 %.