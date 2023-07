Spotrebiteľská dôvera v USA sa dostala v júli na dvojročné maximum

Washington 25. júla (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v USA dosiahla v júli najvyššiu úroveň za posledné dva roky, keďže sa zmiernili inflačné tlaky a najväčšia svetová ekonomika naďalej preukazuje odolnosť voči výrazne vyšším úrokovým sadzbám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvolala na v utorok zverejnené údaje ekonomického inštitútu Conference Board.



Index spotrebiteľskej dôvery z dielne Conference Board v júli vzrástol na 117 bodov z júnovej revidovanej hodnoty 110,1 bodu. Výsledok bol lepší ako odhady ekonómov na úrovni 110,5 bodu a zároveň najvyšší od júla 2021. Zlepšilo sa aj hodnotenie súčasných ekonomických podmienok a očakávania spotrebiteľov do najbližších šiestich mesiacov. Spotrebiteľské výdavky tvoria v USA približne 70 % ekonomickej aktivity.



Index Conference Board od polovice roka 2021 do polovice roka 2022 viac-menej stabilne klesal, keďže prudko rastúce ceny obmedzovali výdavky domácností. V uplynulom roku sa dôvera začala postupne zlepšovať, k čomu prispelo zníženie inflácie po desiatich kolách zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed). Očakáva sa, že tvorcovia menovej politiky najbližšie v stredu (26. 7.) opäť zvýšia svoju základnú úrokovú sadzbu na najvyššiu úroveň za 22 rokov.



Americká ekonomika preukázala vysokú odolnosť voči prudko rastúcim nákladom na pôžičky. Zamestnávatelia v USA vytvárajú od začiatku roka v priemere 278.000 pracovných miest mesačne a miera nezamestnanosti 3,6 % sa v júni priblížila k 50-ročnému minimu. Klesajúca inflácia a silný trh práce vedú k očakávaniam, že Fedu sa podarí dosiahnuť tzv. mäkké pristátie, teda spomalenie ekonomiky, ktoré pomôže skrotiť infláciu bez toho, aby sa Spojené štáty prepadli do recesie.