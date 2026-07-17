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Spotrebiteľská dôvera v USA sa v júli výrazne zlepšila
Optimistický výhľad prišiel po tom, ako ceny energií v júni klesli v nádeji na dlhodobejšie prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, keďže obe strany vtedy dosiahli počiatočnú dohodu.
Autor TASR
Washington 17. júla (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa podľa prieskumu Michiganskej univerzity v júli zlepšila na najvyššiu úroveň od februára. Index dôvery spotrebiteľov v USA, ktorý univerzita zostavuje, podľa predbežných údajov stúpol na 54,4 bodu, čiže sa dostal o takmer desať bodov vyššie oproti júnovej hodnote. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Optimistický výhľad prišiel po tom, ako ceny energií v júni klesli v nádeji na dlhodobejšie prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, keďže obe strany vtedy dosiahli počiatočnú dohodu. Boje sa však neskôr obnovili, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil koniec prímeria.
„Môže sa ukázať, že impulz zlepšenia bude ťažko udržateľný, ak nedávny pokles cien benzínu bude naďalej meniť smer,“ povedala riaditeľka oddelenia prieskumov Michiganskej univerzity Joanne Hsuová. Poznamenala, že prieskum uskutočnili od 23. júna do 13. júla, pričom viac ako 70 % rozhovorov s respondentmi ukončili predtým, ako Spojené štáty 7. júla obnovili útoky proti Iránu.
Optimistický výhľad prišiel po tom, ako ceny energií v júni klesli v nádeji na dlhodobejšie prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, keďže obe strany vtedy dosiahli počiatočnú dohodu. Boje sa však neskôr obnovili, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil koniec prímeria.
„Môže sa ukázať, že impulz zlepšenia bude ťažko udržateľný, ak nedávny pokles cien benzínu bude naďalej meniť smer,“ povedala riaditeľka oddelenia prieskumov Michiganskej univerzity Joanne Hsuová. Poznamenala, že prieskum uskutočnili od 23. júna do 13. júla, pričom viac ako 70 % rozhovorov s respondentmi ukončili predtým, ako Spojené štáty 7. júla obnovili útoky proti Iránu.