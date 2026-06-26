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Spotrebiteľská dôvera v USA sa v júni posilnila
K zlepšeniu nálady Američanov čiastočne prispelo zlacnenie benzínu.
Autor TASR
Michigan 26. júna (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa podľa prieskumu Michiganskej univerzity v júni zlepšila. Index dôvery spotrebiteľov v USA, ktorý univerzita zostavuje, podľa revidovaných údajov stúpol na 49,5 bodu. Predbežný odhad naznačoval posilnenie indexu len na 48,9 bodu. Nenaplnili sa prognózy, že stúpne až na 50 bodov, ale napriek tomu výrazne vzrástol z rekordne nízkej hodnoty 44,8 bodu, na ktorej bol v máji. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K zlepšeniu nálady Američanov čiastočne prispelo zlacnenie benzínu. Ukazovateľ očakávaní sa posilnil na 50,7 bodu, čo bola jeho najvyššia hodnota za tri mesiace. Obavy spotrebiteľov z dlhodobých dôsledkov konfliktu v Iráne sa zdajú byť na ústupe. Indikátor súčasných podmienok vzrástol na 47,7 bodu z májových 45,8 bodu.
Inflačné očakávania amerických spotrebiteľov na najbližší rok mierne klesli a predpokladajú infláciu 4,6 %. V máji odhadovali, že bude 4,8 %. Júnové inflačné očakávania Američanov však stále sú podstatne vyššie ako vo februári, čiže pred začiatkom konfliktu v Iráne, keď v najbližšom roku predpokladali infláciu 3,4 %.
Dlhodobé inflačné očakávania Američanov v júni tiež klesli. Spotrebitelia odhadujú, že inflácia v dlhšom časovom horizonte bude 3,3 %. V máji predpokladali, že dosiahne výšku 3,9 %.
K zlepšeniu nálady Američanov čiastočne prispelo zlacnenie benzínu. Ukazovateľ očakávaní sa posilnil na 50,7 bodu, čo bola jeho najvyššia hodnota za tri mesiace. Obavy spotrebiteľov z dlhodobých dôsledkov konfliktu v Iráne sa zdajú byť na ústupe. Indikátor súčasných podmienok vzrástol na 47,7 bodu z májových 45,8 bodu.
Inflačné očakávania amerických spotrebiteľov na najbližší rok mierne klesli a predpokladajú infláciu 4,6 %. V máji odhadovali, že bude 4,8 %. Júnové inflačné očakávania Američanov však stále sú podstatne vyššie ako vo februári, čiže pred začiatkom konfliktu v Iráne, keď v najbližšom roku predpokladali infláciu 3,4 %.
Dlhodobé inflačné očakávania Američanov v júni tiež klesli. Spotrebitelia odhadujú, že inflácia v dlhšom časovom horizonte bude 3,3 %. V máji predpokladali, že dosiahne výšku 3,9 %.