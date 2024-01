Spotrebiteľská dôvera v USA v januári vzrástla

Washington 30. januára (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa v januári zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku dosiahla najvyššiu úroveň za tri roky, od konca roka 2021. Američania sú optimistickejší pokiaľ ide o ďalší vývoj ekonomiky, trh práce aj infláciu. Ukázal to v utorok najnovší prieskum inštitútu Conference Board. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa prieskumu index spotrebiteľskej dôvery Conference Board v januári vzrástol, už tretí mesiac po sebe, a to na 114,8 bodu zo 108 bodu v decembri. Hodnota indexu prekonala aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpne na 114 bodov.



Aj čiastkový index súčasných ekonomických podmienok sa v januári zvýšil na 161,3 zo 147,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Obavy z možnej recesie v nasledujúcich 12 mesiacoch u väčšiny Američanov pritom zmizli. Subindex, ktorý odráža krátkodobé očakávania Američanov v oblasti príjmov, podnikania a trhu práce vzrástol na 83,8 z decembrových 81,9 bodu.



Spotrebiteľské výdavky tvoria asi 70 % ekonomickej aktivity USA, takže analytici venujú veľkú pozornosť spotrebiteľskému sentimentu.



Napriek nárastu dôvery ochota míňať peniaze na veľké nákupy, napríklad domov, áut a ďalších drahých položiek, sa v januári mierne znížila.



Minulý týždeň oficiálne údaje ukázali, že ekonomika USA v posledných troch mesiacoch minulého roka prekvapivo výrazne vzrástla, medziročne o 3,3 %. Potiahli ju práve solídne spotrebiteľské výdavky a zavŕšili tak rok, ktorý sa začal všeobecnými očakávaniami recesie, no namiesto toho priniesol zdravú expanziu.