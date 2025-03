Washington 25. marca (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v USA v marci klesla, už štvrtý mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň od januára 2021, keď domácnosti čelili pandémii ochorenia COVID-19. Dôvodom sú obavy Američanov z ekonomických dôsledkov obchodných a colných plánov prezidenta Donalda Trumpa. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu inštitútu Conference Board. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Podľa prieskumu index spotrebiteľskej dôvery Conference Board v marci 2025 klesol o 7,2 bodu na 92,9 bodu zo smerom nahor revidovaných 100,1 bodu vo februári. Analytici pritom očakávali, že sa index spotrebiteľskej dôvery v marci zníži na 94,2 z pôvodných 98,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Prudký pokles celkového indexu dôvery odráža výrazné zhoršenie očakávaní spotrebiteľov, pričom hodnota tohto subindexu sa znížila v marci na 65,2 zo 74,8 bodu vo februári. To je jeho najnižšia úroveň za 12 rokov a hlboko pod hranicou 80 bodov, ktorá zvyčajne signalizuje potenciálnu recesiu v blízkej budúcnosti.



Čiastkový index súčasnej situácie, ktorý je založený na spotrebiteľskom hodnotení súčasných podmienok v podnikaní a na trhu práce, vykázal v marci miernejší pokles, na 134,5 z februárových 138,1 bodu.



"Očakávania spotrebiteľov boli obzvlášť pochmúrne, pesimizmus čo sa týka budúcich podmienok sa prehĺbil a dôvera v budúce vyhliadky na zamestnanie klesla na 12-ročné minimum," povedala Stephanie Guichardová, hlavná ekonómka Conference Board.



Poznamenala tiež, že optimizmus spotrebiteľov vo veci budúcich príjmov sa do značnej miery vytratil, čo naznačuje, že obavy o ekonomiku a trh práce sa začali premietať aj do hodnotenia ich osobnej situácie.



Spotrebiteľské výdavky tvoria približne dve tretiny ekonomickej aktivity v USA a analytici ich pozorne sledujú, aby zistili, ako sa americký spotrebiteľ cíti.