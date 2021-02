Spotrebiteľská dôvera v USA vo februári vzrástla, prekonala očakávania

Washington 23. februára (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v USA sa tento mesiac zvýšila, a to výraznejšie, než sa predpokladalo. Ukázali to v utorok zverejnené údaje inštitútu Conference Board.



Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board vzrástol vo februári na 91,3 bodu z nadol revidovanej hodnoty za január na úrovni 88,9 bodu. Ekonómovia počítali s miernejším zlepšením nálady spotrebiteľov, keď očakávali rast indexu na 90 bodov, pričom vychádzali z pôvodnej januárovej hodnoty 89,3 bodu.



Američania hodnotia optimistickejšie súčasné ekonomické podmienky, ako aj trh práce. Podindex súčasnej ekonomickej situácie dosiahol vo februári 92 bodov v porovnaní s 85,5 bodu v prvom mesiaci roka.



Väčší optimisti sú aj v súvislosti so situáciou na trhu práce. Podiel tých, ktorí uvádzajú, že práce je dostatok, dosiahol vo februári 21,9 %, zatiaľ čo v januári ich bolo 20 %. Naopak, podiel tých, ktorí tvrdia, že prácu je ťažké zohnať, klesol na 21,2 % z januárových 22,5 %.