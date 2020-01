Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku v decembri klesla

Paríž 8. januára (TASR) - Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku zaznamenala v poslednom mesiaci minulého roka pokles, prvý za 12 mesiacov. Navyše, pokles bol výraznejší, než sa čakalo. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu Insee.



Index spotrebiteľskej dôvery klesol v decembri na 102 bodov oproti novembrovej hodnote 105 bodov. Je to prvý pokles spotrebiteľskej dôvery od decembra 2018. Očakávalo sa pritom, že index dosiahne 104 bodov.



Zhoršili sa všetky podindexy, pričom výrazne klesol najmä podindex očakávaní, čo sa týka vývoja životnej úrovne. Ten klesol o šesť bodov z -22 na -28 bodov. Znížil sa aj podindex očakávaní budúcej finančnej situácie, a to o štyri body na -6 bodov.



Klesol aj čiastkový index sledujúci ochotu nakupovať. Príslušný podindex klesol o dva body na -7 bodov. Rovnako sa zhoršili nálady čo sa týka nezamestnanosti a podindex poukazujúci na obavy z jej rastu sa v decembri zvýšil z dvoch na 8 bodov.