Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku vo februári klesla

Paríž 24. februára (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku vo februári nečakane klesla. Prispeli k tomu obavy z inflácie, ktoré negatívne ovplyvnili náladu domácností. Ukázal to vo štvrtok prieskum štatistického úradu INSEE.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny vo februári nečakane znížil na 98 bodov z 99 bodov v januári, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpne na 100 bodov.



Zhoršenie nálady sa premietlo aj do poklesu čiastkového indexu, ktorý odráža názory Francúzov na vývoj ich osobných financií v uplynulých mesiacoch, a to o 3 body na -19 bodov.



Aj prípade "kapacity úspor" sú Francúzi pesimistickejší a príslušný čiastkový index klesol. Prieskum ďalej ukázal, že obavy domácností z nezamestnanosti sa znížili, ale zároveň viac opýtaných očakáva ďalší rast cien.



TASR správu prevzala z agentúry DPA.