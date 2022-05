Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku je najnižšia od roku 2014

Paríž 25. mája (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v máji klesla, a to viac, ako predpovedali analytici, na najnižšiu hodnotu od roku 2014. Dôvodom sú obavy domácností o životnú úroveň. TASR o tom informuje na základe prieskumu, ktorý v stredu zverejnil štatistický úrad INSEE.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa v máji znížil na 86 bodov z revidovaných 87 bodov v apríli. To je jeho najnižšia hodnota od októbra 2014 a zaostala za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že stúpne na 89 bodov z pôvodných 88 bodov v apríli.



INSEE uviedol, že spotrebitelia sa stali pesimistickejšími, pokiaľ ide o ich životnú úroveň v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný čiastkový index v máji klesol na -64 z -59 bodov a subindex úspor sa znížili na 26 z 29 bodov. Zmiernili sa však ich obavy z nezamestnanosti, a to na 2 zo 6 bodov.