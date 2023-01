Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku v januári klesla

Paríž 27. januára (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v prvom mesiaci tohto roka prekvapujúco klesla a na najnižšiu úroveň od septembra 2022. Dôvodom bol pesimistickejší názor spotrebiteľov na vývoj ich osobnej finančnej situácie v budúcnosti. TASR o tom informuje na základe prieskumu, ktorý v piatok zverejnil štatistický úrad INSEE.



Podľa prieskumu index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa v januári 2023 znížil na 80 bodov z 81 bodov v decembri 2022. Analytici pritom očakávali, že index stúpne na 83 bodov.



Dôvodom horšieho výsledku bolo zníženie čiastkového indexu, ktorý odráža názory Francúzov na budúcu osobnú finančnú situáciu, a to na -24 z -22 bodov, ako aj indexu, ktorý odráža ich hodnotenie budúcej životnej úrovne (na -64 z -63 bodov). To sa premietlo aj do zníženia ich ochoty k veľkým nákupom (na -42 z -41 bodov), aj do čiastkového indexu kapacity budúcich úspor, ktorý klesol na -1 bod z +1 bodu.



Ale znížil sa aj čiastkový index očakávaní v oblasti inflácie na -3 z -1 bodu. Na druhej strane, obavy domácností z nezamestnanosti mierne vzrástli na 25 z 24 bodov.



Rast cien energií a vysoká inflácia zasiahli domácnosti v celej Európe. Koncom minulého roka sa začala inflácia spomaľovať, pričom vo Francúzsku v decembri klesla na 5,9 % zo 6,2 % v novembri. Stále je však oveľa vyššia než 2 % cieľová úroveň Európskej centrálnej banky a odčerpáva tak značnú časť z disponibilných príjmov spotrebiteľov.