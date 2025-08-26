< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku v auguste klesla
Okrem toho sa očakávania v oblasti nezamestnanosti mierne zvýšili (na 56 z 54 bodov), čo signalizuje zvýšenú opatrnosť ohľadom trhu práce.
Autor TASR
Paríž 26. augusta (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v auguste 2025 nečakane klesla. A na najnižšiu úroveň od októbra 2023. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste 2025 znížil na 87 bodov z 88 bodov, na ktorých sa držal v predchádzajúcich troch mesiacoch, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpne na 90 bodov.
Domácnosti vo Francúzsku v auguste pesimistickejšie hodnotili svoju budúcu finančnú situáciu (-16 oproti -14 bodov v júli) a naďalej vnímali podmienky ako nepriaznivé pre väčšie nákupy (-27 oproti -26 bodov).
Zhoršilo sa aj ich hodnotenie minulej (-74 oproti -71 bodov) aj budúcej (-64 oproti -62 bodov) životnej úrovne, čo podčiarkuje pretrvávajúce obavy.
A zároveň, názory domácností na ich minulú finančnú situáciu zostali stabilné (-21 bodov), zatiaľ čo na súčasnú sa zhoršili (na 17 z 18 bodov). Aj očakávania v súvislosti s úsporami sa znížili (na 13 zo 14 bodov).
Medzitým sa zlepšili inflačné očakávania, pričom príslušný ukazovateľ vzrástol z -30 na -25 bodov.
