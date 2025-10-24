< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku sa v októbri zvýšila
Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzskym spotrebiteľom sa v októbri zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku vzrástla a na najvyššiu úroveň od apríla. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri 2025 zvýšil na 90 bodov z revidovaných 88 bodov v septembri. Priblížila sa tak o niečo viac k dlhodobému priemeru 100 bodov.
Prieskum odhalil, že domácnosti boli menej pesimistické, pokiaľ ide o ich finančný výhľad. Ich očakávania pokiaľ ide o budúcu finančnú situáciu sa zlepšili na -11 zo -14 bodov v septembri a hodnotenie minulej situácie mierne vzrástlo na -20 z -21 bodov.
Zlepšil sa aj sentiment domácností v oblasti úspor, pričom sa zvýšila súčasná (na 23 z 20 bodov) aj očakávaná (na 19 zo 17 bodov) kapacita úspor, zatiaľ čo plány úspor dosiahli štvormesačné maximum 44 bodov.
Ukazovateľ, ktorý odráža názory domácností na väčšie nákupy, tiež mierne stúpol na -29 z -31 bodov a obavy domácností z nezamestnanosti sa zmiernili na 48 z 54 bodov, čo naznačuje rastúci optimizmus na trhu práce.
Hodnotenie minulej životnej úrovne zostalo stabilné na úrovni -72 bodov, zatiaľ čo v prípade budúcej životnej úrovne očakávania vzrástli na -56 z -61 bodov.
Aj názory na vývoj cien zostali stabilné, pričom hodnotenie minulých spotrebiteľských cien stagnovalo na úrovni -6 bodov a budúcej inflácie na úrovni -32 bodov.
