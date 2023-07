Spotrebiteľská inflácia v Poľsku by mala tento rok dosiahnuť 11,9 %

Varšava 10. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku by sa mali tento rok zvýšiť v priemere o 11,9 % a v roku 2024 výrazne spomaliť medziročný rast na 5,2 %. Vyplýva to z prognózy, ktorú zverejnila v pondelok poľská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľsko tento rok bojuje s jednou z najvyšších mier inflácie v rámci Európskej únie. Vo februári dosiahla medziročná inflácia 26-ročné maximum 18,4 %, kým postupne klesla na 11,5 % v júni. Najnovšie projekcie centrálnej banky sa opierajú o predpoklad, že jej úrokové sadzby zostanú do konca roka nezmenené.



Poľská centrálna banka minulý týždeň formálne ukončila cyklus sprísňovania menovej politiky. Jej guvernér Adam Glapinski v piatok (7. 7.) uviedol, že zníženie úrokových sadzieb je možné už v septembri, v závislosti od podmienok v ekonomike. Deň predtým banka ponechala sadzby na nezmenenej úrovni už 10. mesiac v rade po tom, ako ich predtým zvýšila 11-krát po sebe s cieľom dostať vysokú infláciu pod kontrolu.



Referenčná úroková sadzba centrálnej banky sa nachádza na úrovni 6,75 %. Zníženie o 25 bázických bodov v septembri je možné, keď bude 90-percentná istota, že inflácia v nasledujúcich štvrťrokoch a rokoch klesne, povedal Glapinski. Druhou podmienkou je, aby sa index spotrebiteľských cien dostal na jednocifernú úroveň, čo je otázka, ktorou sa bude rada pre menovú politiku zaoberať po letných prázdninách, dodal guvernér poľskej centrálnej banky.