< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľská nálada v Nemecku klesla na trojročné minimum
Za prudkým poklesom nálady je najmä rastúci tlak na domácnosti v dôsledku zvýšenia cien energií.
Autor TASR
Berlín 27. apríla (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ekonomiku zaznamenala výrazný pokles, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než tri roky. Za prudkým poklesom nálady je najmä rastúci tlak na domácnosti v dôsledku zvýšenia cien energií. Navyše, spotrebitelia sa obávajú pokračovania konfliktu na Blízkom východe, čo by znamenalo ďalšie zrýchlenie inflácie a tlak na ekonomiku. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje nemeckého inštitútu pre prieskum trhu GfK.
Index spotrebiteľskej dôvery GfK a inštitútu NIM na mesiac máj dosiahol -33,3 bodu oproti -28,1 bodu na mesiac apríl. To je najnižšia hodnota indexu od februára 2023.
Kľúčový čiastkový index ekonomických očakávaní zaznamenal pokles na -13,7 bodu z pôvodnej úrovne -6,9 bodu. Priblížil sa tak k úrovni z obdobia začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Spotrebitelia sa obávajú dôsledkov pre ekonomiku, ak súčasná vojna na Blízkom východe bude pokračovať a opatrenia vlády na podporu hospodárstva nebudú dostatočne efektívne.
Ešte prudšie klesol čiastkový index príjmových očakávaní. Dosiahol -24,4 bodu, zatiaľ čo mesiac predtým zaznamenal -6,3 bodu.
To sa odrazilo na ochote realizovať väčšie nákupy. Príslušný čiastkový index dosiahol -14,4 bodu oproti -10,9 bodu spred mesiaca. To je najnižšia úroveň tohto indexu za dva roky.
