Spotrebiteľská nálada v Nemecku pokračuje v raste

Norimberg 24. februára (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov pokračuje v raste. Poukázal na to najnovší prieskum o vývoji spotrebiteľskej dôvery, ktorý zverejnil inštitút pre prieskum trhu GfK. Informoval o tom portál RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery GfK na mesiac marec vzrástol na -30,5 bodu oproti predchádzajúcej hodnote -33,8 bodu. Náladu Nemcov ovplyvnili podľa GfK nižšie ceny energií a zároveň predchádzajúce signály, že nemecká ekonomika by sa mohla vyhnúť recesii. Prieskum sa však uskutočnil v období od 2. do 13. februára, pričom nemecký štatistický úrad Destatis v piatok zverejnil spresnené údaje o vývoji ekonomiky za 4. kvartál. Tie ukázali, že nemecká ekonomika klesla medzikvartálne až o 0,4 %, zatiaľ čo predbežný odhad z konca januára uvádzal pokles iba o 0,2 %.



Navyše aj po najnovšom zvýšení indexu spotrebiteľskej dôvery je tento ukazovateľ stále veľmi nízko. To signalizuje, že súkromná spotreba nebude schopná pozitívne sa podpísať pod tohtoročný celkový vývoj nemeckého hospodárstva, dodal GfK.