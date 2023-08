Spotrebiteľské aj výrobné ceny v Číne v júli klesli

Peking 9. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne v júli klesli, prvýkrát za viac ako dva roky. A znížili sa aj výrobné ceny. To ukazuje, že spomalenie domácich výdavkov má vplyv na zotavovanie ázijskej ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19 a zvyšuje tlak na úrady, aby uvoľnili ďalšie stimuly. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej svetovej ekonomike sa v júli znížil medziročne o 0,3 %, uviedol v stredu Národný štatistický úrad. Bol to jeho prvý pokles od februára 2021, aj keď o niečo menší než o 0,4 %, s ktorými počítali analytici.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v júli zvýšili o 0,2 % po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom očakávali, že sa zníži o 0,1 %.



Štatistický úrad v separátnej správe uviedol, že výrobné ceny v Číne v júli klesli medziročne o 4,4 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa znížia o 4,1 % po júnovom poklese o 5,4 %.



Medzimesačne klesli ceny výrobcov už štvrtý mesiac poklesu po sebe, a to o 0,2 % po znížení o 0,8 % v júni.



Údaje o vývoji cien prichádzajú deň po správach, že export z Číny sa minulý mesiac prepadol najstrmšie za viac ako tri roky, keďže dopyt po čínskych výrobkoch vo svete klesá. Pre slabý domáci dopyt sa už deviaty mesiac po sebe znížil aj dovoz.



Zatiaľ čo pokles cien tovarov a služieb sa môže javiť ako prospešný pre kúpnu silu, táto tzv. deflácia predstavuje hrozbu pre širšiu ekonomiku, keďže spotrebitelia majú tendenciu odkladať nákupy v nádeji na ďalšie zníženie cien.



Nedostatok dopytu potom núti firmy znižovať produkciu, zmraziť nábor alebo prepúšťať pracovníkov a pristúpiť k novým zľavám, aby mohli vypredať svoje zásoby. To zasahuje ich ziskovosť, aj keď náklady zostávajú rovnaké.



Čína zažila na konci roka 2020 a začiatkom roku 2021 krátke obdobie deflácie, najmä v dôsledku prepadu cien bravčového mäsa, ktoré je najkonzumovanejším mäsom v krajine.



Vláda už zaviedla množstvo opatrení na podporu ekonomiky a analytici očakávajú ďalšie.