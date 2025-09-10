< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľské aj výrobné ceny v Číne v auguste klesli
Index spotrebiteľských cien v Číne v auguste 2025 klesol medziročne o 0,4 % po tom, čo v júli stagnoval. Analytici pritom očakávali v auguste zníženie cien o 0,2 %.
Autor TASR
Peking 10. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne v auguste opäť klesli už piatykrát v tomto roku a viac, ako analytici očakávali. Znížili sa aj výrobné ceny. Ukázali to oficiálne údaje, ktoré v stredu zverejnil Národný štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Index spotrebiteľských cien v Číne v auguste 2025 klesol medziročne o 0,4 % po tom, čo v júli stagnoval. Analytici pritom očakávali v auguste zníženie cien o 0,2 %. Augustový pokles spotrebiteľských cien bol najstrmší od februára, keď sa znížili medziročne o 0,7 %.
K augustovému výsledku prispelo najmä výrazné zníženie cien potravín (-4,3 % oproti -1,6 % v júli), najprudšie za takmer štyri roky, s rozsiahlym poklesom vo všetkých kategóriách v dôsledku dostatočnej ponuky, nižších výrobných nákladov a slabého dopytu.
Naopak, v prípade nepotravinárskych výrobkov sa rast cien v auguste zrýchlil na 0,5 % z 0,3 % v júli vďaka dotáciám na spotrebný tovar zo strany Pekingu.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Číne v auguste nezmenili a zostali na júlovej úrovni, zatiaľ čo analytici predpovedali, že mierne stúpnu, o 0,1 %.
Separátne štatistické údaje ukázali, že medziročný pokles výrobných cien sa v auguste spomalil na 2,9 % z 3,6 % v júli. V medzimesačnom porovnaní výrobné ceny v Číne v auguste stagnovali po znížení o 0,2 % v júli.
Zatiaľ, čo hlavné západné ekonomiky zápasia s hrozbou zvýšenia inflácie, sa čínski lídri snažia čeliť stagnácii alebo klesajúcim cenám. Deflácia tlmí dôveru investorov a ohrozuje oficiálny cieľ hospodárskeho rastu Číny v tomto roku o približne 5 %.
Čína sa snaží udržať zotavovanie hospodárstva po pandémii, keďže bojuje s dlhovou krízou vo svojom masívnom sektore nehnuteľností, chronicky nízkou spotrebou a zvýšenou nezamestnanosťou mladých ľudí.
Index spotrebiteľských cien v Číne v auguste 2025 klesol medziročne o 0,4 % po tom, čo v júli stagnoval. Analytici pritom očakávali v auguste zníženie cien o 0,2 %. Augustový pokles spotrebiteľských cien bol najstrmší od februára, keď sa znížili medziročne o 0,7 %.
K augustovému výsledku prispelo najmä výrazné zníženie cien potravín (-4,3 % oproti -1,6 % v júli), najprudšie za takmer štyri roky, s rozsiahlym poklesom vo všetkých kategóriách v dôsledku dostatočnej ponuky, nižších výrobných nákladov a slabého dopytu.
Naopak, v prípade nepotravinárskych výrobkov sa rast cien v auguste zrýchlil na 0,5 % z 0,3 % v júli vďaka dotáciám na spotrebný tovar zo strany Pekingu.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Číne v auguste nezmenili a zostali na júlovej úrovni, zatiaľ čo analytici predpovedali, že mierne stúpnu, o 0,1 %.
Separátne štatistické údaje ukázali, že medziročný pokles výrobných cien sa v auguste spomalil na 2,9 % z 3,6 % v júli. V medzimesačnom porovnaní výrobné ceny v Číne v auguste stagnovali po znížení o 0,2 % v júli.
Zatiaľ, čo hlavné západné ekonomiky zápasia s hrozbou zvýšenia inflácie, sa čínski lídri snažia čeliť stagnácii alebo klesajúcim cenám. Deflácia tlmí dôveru investorov a ohrozuje oficiálny cieľ hospodárskeho rastu Číny v tomto roku o približne 5 %.
Čína sa snaží udržať zotavovanie hospodárstva po pandémii, keďže bojuje s dlhovou krízou vo svojom masívnom sektore nehnuteľností, chronicky nízkou spotrebou a zvýšenou nezamestnanosťou mladých ľudí.