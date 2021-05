Spotrebiteľské centrá získali pre spotrebiteľov viac ako 4 milióny eur

Bratislava 7. mája (TASR) – V súvislosti s prípadmi zrušených letov, uzatvorených hotelov, či inými cestovnými obmedzeniami alebo nákupmi online sa sieti európskych spotrebiteľských centier ECC–Net podarilo pre spotrebiteľov získať späť viac ako štyri milióny eur. Sieť zaznamenala od marca minulého roka nárast žiadostí o pomoc pri cezhraničných problémoch. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.



S vrátením platby či s poskytnutím poukazu za zrušené dovolenky boli spojené rôzne problémy. Sieť pomáha spotrebiteľom, ktorým sa s cestovnou kanceláriou alebo inou spoločnosťou so sídlom v inej krajine EÚ, na Islande alebo v Nórsku nepodarilo vyriešiť podobné situácie.



Od marca minulého roka sa na sieť častejšie obracajú cestujúci, ktorí majú nárok na vrátenie peňazí, no vrátili im iba symbolickú časť platby alebo vôbec nič. Ďalej sa prípady týkajú situácií, keď spotrebitelia namiesto platby získali kompenzáciu iba formou poukazu, aj keď v skutočnosti im vznikol nárok na vrátenie platby. ECC-Net sa uplynulý rok podarilo dosiahnuť pozitívne mimosúdne riešenie pre spotrebiteľov v 70 % prijatých prípadov.



ECC-Net zodpovedala v období od marca minulého roka do marca 2021 viac ako 170.000 otázok od spotrebiteľov z celej Európy. Ide o 44 percentné zvýšenie oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku. Prevažná väčšina otázok sa týkala odvetvia cestovného ruchu, a to najmä zrušených letov a zájazdov, či toho, ako postupovať pri nemožnosti alebo obavách vycestovať. Spotrebiteľov tiež zaujímalo, čo robiť, keď došlo k uzavretiu ubytovacieho zariadenia.