Spotrebiteľské centrum varuje pred internetovými nákupnými galériami

Bratislava 10. marca (TASR) – Európske spotrebiteľské centrum (ECC) upozornilo na rastúci počet internetových obchodov, ktoré sa označujú za "internetové nákupné galérie" a odmietajú zodpovednosť za chyby dodaného tovaru. Hlavným problémom pri nákupe cez tieto galérie je zložité uplatňovanie práva na odstúpenie od zmluvy, prípadne reklamácia tovaru, uviedlo v utorok ECC v tlačovej správe zaslanej médiám prostredníctvom Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Vo zvýšenej miere sa na nás spotrebitelia obracajú najmä s problémami vzniknutými prostredníctvom internetových stránok, ako sú huglo.sk alebo lunzo.sk. Tie sa v obchodných podmienkach stavajú do pozície sprostredkovateľov ponúkaného tovaru a deklarujú, že nie sú priamym predajcom," uviedlo ECC. Prípadných nespokojných zákazníkov potom títo sprostredkovatelia odkazujú priamo na predajcu sídliaceho mimo EÚ, no kontaktné údaje podľa ECC neposkytujú.



Európske spotrebiteľské centrum prípady rieši v spolupráci s partnerským centrom v krajine predávajúceho, a to v rámci členských štátov EÚ, Nórska, Islandu a Veľkej Británie. Jeho činnosť je však obmedzená iba na krajiny, kde má partnerské centrum.



V prípade, ak zákazník objednávku uhradil prostredníctvom platobnej brány priamo na stránke sprostredkovateľa, odstúpil od kúpnej zmluvy, ale predajca nie je ochotný vrátiť peniaze, môže si kupujúci prostredníctvom svojej banky uplatniť chargeback, tzv. spätné zúčtovanie platby. ECC odporúča kontaktovať banku v prípade, ak tovar vôbec nebol doručený.



Pri platbe dobierkou alebo prevodom na účet si zákazník môže svoj nárok uplatniť prostredníctvom európskeho konania s nízkou hodnotou sporu, pri ktorom súd rozhodne v približne do štyroch mesiacov a rozsudok je okrem Dánska vykonateľný v rámci všetkých krajín EÚ.



"Aj keď sa reklama na sociálnych sieťach zdá akokoľvek lákavá, pri nákupe cez internet je nevyhnutné byť mimoriadne obozretný a precízne kontrolovať obsah uvedených obchodných podmienok pred odoslaním objednávky," upozornilo ECC.