Spotrebiteľské ceny pohonných látok v 50. týždni opakovane klesali
Základný benzín a nafta dosiahli najnižšie ceny za posledných sedem týždňov, prémiová nafta sa predávala najlacnejšie za posledné štyri mesiace a ceny prémiových benzínov za posledných osem mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 50. týždňa opakovane klesali, už tretí týždeň za sebou. Základný benzín a nafta dosiahli najnižšie ceny za posledných sedem týždňov, prémiová nafta sa predávala najlacnejšie za posledné štyri mesiace a ceny prémiových benzínov za posledných osem mesiacov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Za liter obyčajného benzínu 95 motoristi platili v priemere 1,482 eura (medzitýždňovo -1,7 centa). Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,682 eura za liter (-1,8 centa). Bežná nafta stála 1,432 eura (-2,2 centa) a cena prémiovej nafty bola 1,625 eura za liter (-1,9 centa). Ceny palív klesli medzitýždňovo nadpriemerne, dlhodobý priemer je na úrovni plus-mínus 1,5 centa za liter.
Aktuálne ceny palív padli nižšie pod úroveň z vlaňajška, benzín 95 o 1,5 %, prémiové benzíny o 1,1 %, nafta o 1,9 % a prémiová nafta o 1,6 %.
Ceny plynov sa v prvej polovici decembra menili iba kozmeticky. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenal LNG (skvapalnený zemný plyn), medzitýždňovo zlacnel o 0,6 centa, predával sa za 1,592 eura za kilogram. Cena CNG (stlačený zemný plyn) klesla o desatinu centa na 1,747 eura za kilogram, LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za 0,677 eura za liter, jeho cena stúpla o desatinu centa.
Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 12,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,1 % a LNG o 5,6 %.
