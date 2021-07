Spotrebiteľské ceny v Česku v júni mierne spomalili tempo rastu

Praha 13. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Česku vzrástli v júni medziročne o 2,8 %. To je o 0,1 percentuálneho bodu miernejší rast než v máji. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



"Spotrebiteľské ceny vzrástli v júni o 2,8 %. Najväčší vplyv na tento cenový rast mali opäť ceny v doprave. Ceny áut boli medziročne vyššie o 5,7 % a ceny pohonných látok a olejov o 20,2 %," povedala vedúca oddelenia štatistiky spotrebiteľských cien ČSÚ Pavla Šedivá, informoval server novinky.cz.



Okrem pohonných látok mali na medziročný rast cien vplyv aj alkoholické nápoje a tabakové výrobky. Ich ceny vzrástli oproti rovnakému obdobiu pred rokom o 6,7 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Česku zvýšili v júni o 0,5 %. Veľkou mierou sa pod to podpísal rast cien niektorých potravín, najmä zemiakov. Tie vzrástli oproti máju o 10,5 %. Štatistici to vysvetľujú okrem iného prechodom na nové zemiaky. Vyššie než v máji boli aj ceny vajec (10 %) a hydiny (4,9 %).



Za medzimesačným rastom cien o 0,5 % je aj zdražovanie dovoleniek s komplexnými službami. V tejto oblasti sa ceny zvýšili o 4,3 %.



Podľa hlavného ekonóma skupiny Roklen Pavla Peterku výsledky júnovej inflácie naznačujú, že Česká národná banka sa na svojom augustovom zasadnutí rozhodne reagovať. Ako povedal pre Novinky, ak inflácia vzrastie aj v júli podobným tempom ako v júni, potom sa dá očakávať, že k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb dôjde už v auguste.