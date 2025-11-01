< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku rástli najslabšie za päť mesiacov
Medziročná miera inflácie dosiahla v Chorvátsku minulý mesiac 3,6 %, najnižšiu úroveň od mája, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,5 %, uviedol chorvátsky štatistický úrad v predbežnom odhade.
Autor TASR
Záhreb 1. novembra (TASR) - Miera inflácie v Chorvátsku sa v októbri spomalila a po troch mesiacoch nad 4 % skĺzla pod túto hranicu. Dosiahla tak najnižšiu úroveň za päť mesiacov, pričom mesiac predtým bola na najvyššej hodnote za takmer dva roky. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Chorvátsku minulý mesiac 3,6 %, najnižšiu úroveň od mája, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,5 %, uviedol chorvátsky štatistický úrad v predbežnom odhade. V septembri dosiahla 4,2 %, čo bola najvyššia inflácia v krajine od decembra 2023.
K zmierneniu inflácie prispel slabší rast cien potravín a energií. Ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa v októbri podľa predbežných údajov zvýšili o 4,4 %, zatiaľ čo v septembri vzrástli o 5,7 %. Miernejšie rástli aj ceny energií, ktoré sa v októbri zvýšili o 3,9 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zvýšili v októbri o 0,5 %. Mierne tak zrýchlili tempo rastu, keď v septembri vzrástli o 0,4 %. Konečné údaje o vývoji inflácie za minulý mesiac zverejní chorvátsky štatistický úrad 15. novembra.
